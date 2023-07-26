Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. В частности, он выразил благодарность за поддержку и помощь Украине.

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Встретился в столичной мэрии с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Украине Бриджит Бринк и представителями посольства. Обсудили ситуацию в Киеве – экономическую и социальную, а также – вопросы подготовки столицы к отопительному сезону. Говорили о дальнейшем сотрудничестве в сфере безопасности, обновлении энергетической инфраструктуры, о вызовах, которые сегодня стоят перед местным самоуправлением,

– сообщил Виталий Кличко.

Мэр Киева также поблагодарил американских дипломатов за всестороннюю поддержку и помощь, которую Соединенные Штаты оказывают Украине и ее столице.

Кличко встретился с послом США в Украине Бриджит Бринк / Фото Киевского городского совета

Ранее Виталий Кличко провел встречу с Генеральным секретарем межправительственной коалиции "Сообщество демократий" Томом Гаретом. В ходе встречи обсуждались вопросы помощи Украине и чрезмерной централизации власти в Украине, что несет угрозу развитию демократии и местного самоуправления.

Также сообщалось, что на заседании Киевсовета 25 июля Виталий Кличко инициировал увеличение поддержки ВСУ из столичного бюджета до 5 миллиардов гривен. Эти средства будут направлены на обеспечение защитников дронами и антидроновыми средствами.