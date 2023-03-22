Об этом Виталий Кличко сообщил на своей странице в фейсбуке.

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"Сегодня встретился с мэром Вильнюса Ремигиусом Шимашюсом и прибывшей с визитом в Киев делегацией литовской столицы. Рассказал о ситуации в столице Украины, разрушениях и убытках, нанесенных ракетными обстрелами российских варваров по объектам критической инфраструктуры и жилым домам. в гуманитарной сфере – в частности, за то, что Вильнюс с первых дней полномасштабной войны принимал и размещал украинских беженцев. Литовские партнеры подчеркнули, что и дальше будут помогать и поддерживать Украину и Киев – политически, экономически и гуманитарно", – сообщил Виталий Кличко.



Кличко встретился с мэром Вильнюса Шимашюсом / Фото фейсбук Виталия Кличко

Он также отметил, что с начала широкомасштабной войны Вильнюс доставил гуманитарную помощь на 100 000 евро. Еще 400 000 евро город-побратим Киева перечислил благотворительными средствами.

Ценим мы и то, что этой очень сложной для Украины и столицы зимой Вильнюс передал Киеву 20 генераторов. А также газовые плиты с баллонами, батарейки и устройства для подзарядки, фонарики. Мы благодарны за это и настроены на дальнейшее сотрудничество с мэрией Вильнюса, литовским бизнесом, общественными организациями в реализации совместных проектов. В частности, и в послевоенном восстановлении и развитии Киева,

– подчеркнул Кличко.

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с делегацией Вильнюса / Фото фейсбук Виталия Кличко

Ранее мэр Киева встречался с правительственным уполномоченным Чешской Республики по восстановлению Украины Томашем Копечным и представителями чешского бизнеса. Обсуждалось участие Чехии в инфраструктурном восстановлении Киева и поддержка чешской стороны в реабилитации наших воинов-защитников.