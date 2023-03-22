Про це Віталій Кличко повідомив на своїй сторінці у фейсбук.

До теми Київ підписав угоду про співробітництво з Вроцлавом, – Віталій Кличко

"Сьогодні зустрівся з мером Вільнюса Реміґіюсом Шимашюсом та делегацією литовської столиці, яка прибула з візитом до Києва. Розповів про ситуацію в столиці України, руйнування та збитки, завдані ракетними обстрілами російських варварів по об'єктах критичної інфраструктури та житлових будинках киян. Подякував за допомогу у гуманітарній сфері – зокрема, за те, що Вільнюс із перших днів повномасштабної війни приймав та розміщував українських біженців. Литовські партнери підкреслили, що і надалі допомагатимуть та підтримуватимуть Україну і Київ – політично, економічно та гуманітарно", – повідомив Віталій Кличко.



Кличко зустрівся з мером Вільнюса Шимашюсом / Фото фейсбук Віталія Кличка

Він також зазначив, що від початку широкомасштабної війни Вільнюс доставив гуманітарної допомоги на 100 000 євро. Ще 400 000 євро місто-побратим Києва перерахувало благодійними коштами.

Цінуємо ми і те, що цієї дуже складної для України і столиці зими Вільнюс передав Києву 20 генераторів. А також – газові плити з балонами, батарейки та пристрої для підзарядки, ліхтарики. Ми вдячні за це та налаштовані на подальшу співпрацю з мерією Вільнюса, литовським бізнесом, громадськими організаціями у втіленні спільних проєктів. Зокрема, й у повоєнній відбудові та розвитку Києва,

– наголосив Кличко.

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з делегацією Вільнюса​ / Фото фейсбук Віталія Кличка

Раніше мер Києва зустрічався з Урядовим уповноваженим Чеської Республіки з питань відбудови України Томашем Копечним та представниками чеського бізнесу. Обговорювалася участь Чехії в інфраструктурній відбудові Києва та підтримку чеської сторони в реабілітації наших воїнів-захисників.