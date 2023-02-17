Говорили о помощи Украине сейчас и возобновлении после войны, сообщил Кличко.

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В этом году главная тема Мюнхена – война в Украине, усиление помощи нашему государству, в первую очередь – вооружением. И то, каким будет восстановление Украины после нашей победы. Встретился с делегацией сенаторов во главе с Митчем Макконелом – ныне лидером меньшинства в Сенате США. Еще с одной делегацией, представителей большинства в Сенате, встречусь завтра. С американскими партнерами говорили о том, какой украинцы видят свою победу в этой захватнической войне, развязавшей россия и какая нужна помощь для этого.

– сообщил Виталий Кличко.

О помощи и участии американских партнеров в восстановлении Украины говорилось также во время встречи Виталия Кличко с крупными инвесторами.

В частности, об этом говорил также во время встречи с президентом по глобальным делам одного из крупнейших инвестиционных банков мира – Goldman Sachs, Джаредом Коэном. Партнеры готовы инвестировать в Украину по окончании войны. И что немаловажно, готовы приобщиться с экспертной оценкой плана и воплощения дальнейших реформ. Чтобы инвестиции были защищены и работали на благо всех украинцев,

– отметил Виталий Кличко.

Встреча с делегацией США в Мюнхене: фото Виталия Кличко