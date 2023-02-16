Об этом Виталий Кличко сообщил в телеграмм-канале. Кроме того, городской голова Киева публиковал фото со встречи.

Читайте также Россия запустила "Калибры" на Киев: удалось сбить 10 ракет

Кличко встретился с главой МИД Канады

"Встретился с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли. Показал ей последствия российских атак на Киев, которые несут разрушения и смерти мирных украинцев. Поблагодарил правительство и граждан Канады за помощь Украине - военную, финансовую, гуманитарную. Подчеркнул, что нам очень важно как можно быстрее получить новую партию вооружения, о предоставлении которого приняла решение Канада", – сообщил Кличко.



Виталий Кличко встретился с главой МИД Канады Мелани Жоли / Фото телеграмм Виталия Кличко

В частности, Виталий Кличко показал Мелане Жоли разрушенный дом на улице Жилянской, куда попал дрон-камикадзе во время массированной атаки российской 17 октября 2022 года.



Виталий Кличко встретился с главой МИД Канады Мелани Жоли / Фото телеграмм Виталия Кличко

Напомним, ранее Виталий Кличко встретился с новым министром обороны Германии Борисом Писториусом и сообщил, что решения по поставкам Украине вооружения будут приниматься более оперативно. Кличко также встретился с руководством Парламентской Ассамблеи НАТО и обсудил вопросы членства Украины в НАТО и гарантии безопасности.