Такое мнение высказал мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев". По его словам, внутри страны продолжается политическая борьба.

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Кличко также вспомнил о принятии важных для Киева законопроектов

"Хорошо, что провластные нардепы заинтересовались наконец тем, как происходит жизнедеятельность Киева во время войны, когда надо удерживать, ремонтировать, восстанавливать после обстрелов инфраструктуру. Когда надо предоставлять необходимые сервисы жителям города, обеспечивать жизнедеятельность мегаполиса. Но замечу, что внутри страны в условиях войны, к сожалению, продолжается политическая борьба. И я считаю, что ВСК в парламенте создали, чтобы продолжать манипулировать обществом, распространять ложную информацию и дискредитировать столичную власть", – заявил Виталий Кличко.

Он отметил, что столица уже несколько лет ждет принятия нардепами важных для Киева законопроектов – и по сохранению культурного наследия, и об ответственности за нарушение комендантского часа, и об административной ответственности за недопуск в укрытие, по развитию территорий города и границ столицы. Некоторые из этих очень важных законопроектов лежат в парламенте несколько лет.

Надеюсь, депутаты проанализируют и эту ситуацию тоже и помогут Киеву, наконец приняв эти законопроекты. Главное – чтобы эта комиссия работала ради развития столицы, а не генерирования политических лозунгов и манипуляций. И не только какие-то заседания для "громких" заголовков в медиа проводила, а чтобы депутаты шли, вникали, понимали, как работает городское хозяйство,

– подчеркнул Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, 22 февраля Верховная Рада приняла постановление о создании Временной специальной комиссии по вопросам исследования эффективности функционирования органов публичной власти города Киева как столицы Украины в период действия правового режима военного положения. Возглавил комиссию народный депутат от "Слуги народа" Виталий Безгин.