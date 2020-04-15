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      Кличко допустил возникновение повторного пожара в Чернобыльской зоне

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      Виталий Кличко / КГГА

      Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что существует угроза повторного воспламенения пожара в зоне отчуждения. Спасатели исследуют отдельные участки Чернобыльской зоны, чтобы избежать этого.

      Об этом он сообщил во время традиционного брифинга. По его словам, спасателям понадобится еще неделя, чтобы тщательно исследовать все участки.

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      Обратите внимание! Министерство здравоохранения рекомендует людям, у которых хронические заболевания легких или сердечно-сосудистое заболевание, не выходить из дома из-за пожара в Чернобыльской зоне. Также в Минздраве советуют пить больше воды и делать влажную уборку.

      Отметим, что радиационный фон по состоянию на 15 апреля в Киеве и Киевской области в пределах нормы.

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      • В этом спасателям изрядно помог дождь, который начался в ночь на 14 апреля.
      • Хотя по состоянию на 15 апреля открытого огня там нет, пожарные продолжают тушить пеньки и деревья, которые до сих пор тлеют.

      Как выглядит зона отчуждения после пожара: видео

       

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Виталий Кличко Чернобыль Пожар в Чернобыльской зоне
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