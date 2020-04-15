Кличко допустил возникновение повторного пожара в Чернобыльской зоне

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что существует угроза повторного воспламенения пожара в зоне отчуждения. Спасатели исследуют отдельные участки Чернобыльской зоны, чтобы избежать этого.

Об этом он сообщил во время традиционного брифинга. По его словам, спасателям понадобится еще неделя, чтобы тщательно исследовать все участки.

Актуально Какой радиационный фон в Киеве и области

Обратите внимание! Министерство здравоохранения рекомендует людям, у которых хронические заболевания легких или сердечно-сосудистое заболевание, не выходить из дома из-за пожара в Чернобыльской зоне. Также в Минздраве советуют пить больше воды и делать влажную уборку.

Отметим, что радиационный фон по состоянию на 15 апреля в Киеве и Киевской области в пределах нормы.

Пожар в Чернобыльской зоне: последние новости

Масштабные пожары в Чернобыльской зоне отчуждения, которые пылали 11 дней подряд, вчера удалось погасить.

В этом спасателям изрядно помог дождь, который начался в ночь на 14 апреля.

Хотя по состоянию на 15 апреля открытого огня там нет, пожарные продолжают тушить пеньки и деревья, которые до сих пор тлеют.

Как выглядит зона отчуждения после пожара: видео