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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ
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      Кличко допустив виникнення повторної пожежі у Чорнобильській зоні

      - Читать новость на русском
      Віталій Кличко / КМДА

      Мер Києва Віталій Кличко заявив, що існує загроза повторного спалахування пожежі у зоні відчуження. Рятувальники досліджують окремі ділянки Чорнобильської зони, щоб уникнути цього.

      Про це він повідомив під час традиційного брифінгу. За його словами, рятувальникам знадобиться ще тиждень, аби ретельно дослідити усі ділянки.

      Актуально Який радіаційний фон у Києві та області

      Зверніть увагу! Міністерство охорони здоров'я рекомендує людям, у яких хронічні захворювання легенів або серцево-судинне захворювання, не виходити з дому через пожежі в Чорнобильській зоні. Також в МОЗ радять пити більше води і робити вологе прибирання.

      Відзначимо, що радіаційний фон станом на 15 квітня у Києві та Київській області в межах норми.

      Пожежа у Чорнобильській зоні: останні новини

      • Масштабні пожежі в Чорнобильській зоні відчуження, які палали 11 днів поспіль, вчора вдалося погасити.
      • У цьому рятувальникам неабияк допоміг дощ, який почався в ніч на 14 квітня.
      • Хоча станом на 15 квітня відкритого вогню там немає, вогнеборці продовжують гасити пеньки і дерева, які досі тліють.

      Як виглядає зона відчуження після пожежі: відео

       

      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Пожежа в Чорнобильській зоні Чорнобиль Віталій Кличко
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