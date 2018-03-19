15:47
19 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-9°C
-6°C -13°C
  • вторник
    -5°C -13°C
  • среда
    -1°C -8°C
  • четверг
    2°C -13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Саб-Зиро Владимир Путин. Черный снег Владивостока
Вєсті Кремля
23:59, 17 марта
Вести. UA. Жир. Взрывоопасная Савченко. Ракетодром шоколадного короля
Вєсті.UA
17:51, 17 марта
Криптовалюта: запретить или легализовать
ЦРУ
09:30, 14 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить всё. Рыбалка по-старинке
Згадати все
07:08, 16 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ

Кличко лучший среди всех губернаторов страны, – опубликован рейтинг

108 Читати новину українською
Виталий Кличко
Виталий Кличко

Председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко занял первое место в рейтинге губернаторов Украины.

Эти данные опубликованы в журнале "Деловая столица" (ДС) за 19 марта.

"Лидером рейтинга по итогам года стал мэр Киева и глава КГГА Виталий Кличко. Суммарно по двадцати критериям он набрал 88,5 балла", – отметили журналисты издания, подчеркнув, что первое место Кличко обусловлено достижениями, которых во время его правления достигла столица.

Авторы рейтинга перечислили направления, по которым Киев занял лидирующие позиции среди других городов Украины.

"Столица абсолютно прогнозируемо заняла первое место по экспорту товаров, притоку прямых иностранных инвестиций, освоенным капитальным инвестициям и выполненным строительным работам (на душу населения). Также Киев вошел в двойку регионов с наибольшей общей площади принятого в эксплуатацию жилья на тысячу жителей. Кроме того, в Киеве самая высокая среднемесячная зарплата (11135 грн)", – подчеркнули в ДС.

Отметим, что в своем исследовании "Деловая столица" подвела итоги развития регионов за 2017 год. Журналисты сравнили показатели 23-х мирных регионов по двадцати общественно значимым критериям, используя официальные данные Госкомстата. Второе место в рейтинге занял председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов, который получил 46,5 балла, третье – глава Киевской областной государственной администрации Александр Горган с 46 баллами.

Теги: Новости политики Виталий Кличко
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Выборы в России: очень легко провести аналогии между Путиным и Гитлером
сегодня, 15:01 Выборы в России: очень легко провести аналогии между Путиным и Гитлером
Злой Одессит 999
сегодня, 14:01 "Приключения" покойников в Украине: как на самом деле будем хоронить умерших?
Наталія Лебідь 721
Выборы президента России: официальные результаты голосования
сегодня, 08:18 Выборы президента России: официальные результаты голосования
9786
10 стихов Лины Костенко, которые не оставят вас равнодушным
сегодня, 13:02 10 стихов Лины Костенко, которые не оставят вас равнодушным
339
Сонячна електростанція для дому: як заважають і чому погано працюють енергетики
сегодня, 12:01 Сонячна електростанція для дому: як заважають і чому погано працюють енергетики
Все про екологію 2092
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук