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ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ

Кличко кращий серед всіх губернаторів країни, – опубліковано рейтинг

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Віталій Кличко
Віталій Кличко

Голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко посів перше місце в рейтингу губернаторів України.

Ці дані опубліковані в журналі "Деловая столица" (ДС) за 19 березня.

"Лідером рейтингу за підсумками року став мер Києва і голова КМДА Віталій Кличко. Сумарно по двадцяти критеріям він набрав 88,5 бала", зазначили журналісти видання, підкресливши, що перше місце Кличко обумовлено досягненнями, яких під час його правління досягла столиця.

Автори рейтингу перерахували напрямки, за якими Київ зайняв лідируючі позиції серед інших міст України.

"Столиця абсолютно прогнозовано зайняла перше місце з експорту товарів, притоку прямих іноземних інвестицій, освоєних капітальних інвестицій і виконаних будівельних робіт (на душу населення). Також Київ увійшов у двійку регіонів з найбільшою загальною площею прийнятого в експлуатацію житла на тисячу жителів. Крім того, в Києві найвища середньомісячна зарплата (11135 грн)", підкреслили в ДС.

Відзначимо, що в своєму дослідженні "Деловая столица" підвела підсумки розвитку регіонів за 2017 рік. Журналісти порівняли показники 23-х мирних регіонів по двадцяти суспільно значущим критеріям, використовуючи офіційні дані Держкомстату. Друге місце в рейтингу зайняв голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов, який отримав 46,5 балу, третє голова Київської обласної державної адміністрації Олександр Горган з 46 балами.

Теги: Новини політики Віталій Кличко
Джерело: 24 Канал
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