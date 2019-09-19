Кличко обратился в парламент с просьбой распустить Киевсовет
Мэр Киева Виталий Кличко обратился к Верховной Раде с просьбой о роспуске Киевсовета.
Поскольку на заседании Киевсовета не было кворума в 61 человека, Кличко как и обещал ранее обратился к Верховной Раде с просьбой о прекращении полномочий Киевсовета VIII созыва.
Как сообщает корреспондент 24 канала, на заседании отсутствовали депутаты из киевской команды Гусовского и "Единства".
Отметим, что Киевсовет фактически прекратил работать с декабря этого года.
Источник: 24 Канал
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