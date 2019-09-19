Кличко обратился в парламент с просьбой распустить Киевсовет

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к Верховной Раде с просьбой о роспуске Киевсовета.

Поскольку на заседании Киевсовета не было кворума в 61 человека, Кличко как и обещал ранее обратился к Верховной Раде с просьбой о прекращении полномочий Киевсовета VIII созыва.

Как сообщает корреспондент 24 канала, на заседании отсутствовали депутаты из киевской команды Гусовского и "Единства".

Отметим, что Киевсовет фактически прекратил работать с декабря этого года.