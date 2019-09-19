Кличко звернувся до парламенту з проханням розпустити Київраду

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до Верховної Ради з проханням розпустити Київську міську раду і призначити у столиці дострокові вибори.

Кличко повідомив, що кворуму для роботи Київради немає. На засідання зареєструвалось лише 38 депутатів із 120.

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І зараз хай депутати йдуть і розповідають киянам, як вони працювали і чому вони думають, що їх оберуть знову,

– наголосив мер Києва.

Як повідомляє кореспондентка 24 каналу, на засіданні були відсутні депутати з київської команди Гусовського і "Єдності".

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Відзначимо, що Київрада фактично припинила працювати з грудня цього року.

12 вересня Кличко заявив, що починає консультації з головами депутатських фракцій та груп Київської міської ради щодо дострокового припинення повноважень Київради. Кличко також сказав, що братиме участь у виборах мера Києва, не залежно від того, будуть вони достроковими чи черговими.

Що відомо про законопроєкт "Про столицю"?9 вересня Корнієнко заявив про плани оновити закон "Про столицю". З його слів, ведеться робота над тим, щоб Києву повернули самоврядування. Нардеп також пообіцяв, що до обговорення нового законопроЄкту буде активно залучатися громадськість.



Верховна Рада може ухвалити законопроект "Про столицю" ​в найближчі два місяці, після чого, за задумом влади, протягом 60 днів призначать вибори мера столиці. Відтак, позачергові місцеві вибори у Києві можуть відбутися ще до кінця 2019 року, а саме – 8 грудня.

Коротко про ситуацію з КМДА

Посади голови КМДА і міського голови Києва майже завжди були суміщеними. До 2010 року обраний мер Києва ставав і головою КМДА.

Проте, коли столицю очолив Леонід Черновецький (2006-2012), влада задумалася, як обмежити (хоч би частково) цю людину у повноваженнях. Саме тоді, у 2010 році, вирішили "розділити" посади міського голови і голови КМДА між двома особами.

До 2014 року президент-втікач Віктор Янукович призначав голів КМДА окремо. Однак після Революції Гідності та перемоги на місцевих виборах Кличка у 2014 році новообраний президент Петро Порошенко призначив його ще й головою міської адміністрації.