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      Кличко подали в суд на "1+1": там отказались рассматривать иск

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      Виталий Кличко
      Виталий Кличко / 24 канал

      Подольский райсуд Киева не будет рассматривать иск мэра Киева Виталия Кличко и его брата Владимира против телеканала "1+1". Кличко обвиняют СМИ в постоянной лжи по отношению к ним и обратились к инстанции еще в июле.

      О том, что суд таки не будет рассматривать дело на своей фейсбук-странице сообщил мэр Киева и старший из братьев Виталий Кличко.

      Кроме того: Кличко подал в суд на Богдана и Гончарука

      Лжецам и манипуляторам, оказывается, ответственность не светит?! Подольский райсуд Киева оставил без рассмотрения мой и брата иск к каналу 1+1, по защите нашей чести и достоинства. Иск мы подали из-за грязной лжи и манипуляции, которые телеканал регулярно вываливает зрителей,
      – написал он.

      Кличко считает: суд просто уклоняется от выполнения своих функций. Кроме, того прежде, чем отказаться от рассмотрения иска, судья, по словам Кличко, будто пытался взять самоотвод по делу.

      В то же время, мэр Киева сообщил, что собирается добиваться "справедливости в этой ситуации" и снова подаст на телеканал в суд.

      Почему Кличко подали в суд на "1+1"?​
      Конкретных фактов и деталей по иску в суд Кличко не предоставили. В частности, Виталий Кличко обвинял телеканал во лжи, манипуляциях и откровенно сфабрикованной информации о нем.

      Он считает, что против него развернута широкая кампания по дискредитации, которую, как считает Кличко, инициируют соратники Януковича.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости политики Новости Украины Решение суда Виталий Кличко
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