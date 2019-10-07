Клички подали до суду на "1+1": там відмовилися розглядати позов

Подільський райсуд Києва не розглядатиме позов міського голови Києва Віталія Кличка та його брата Володимира проти телеканалу "1+1". Клички звинувачують ЗМІ у постійній брехні стосовно них та звернулися до інстанції ще в липні.

Про те, що суд таки не розглядатиме справу на своїй фейсбук-сторінці повідомив мер Києва і старший із братів Віталій Кличко.

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Брехунам і маніпуляторам, виявляється, відповідальність не світить?! Подільський райсуд Києва залишив без розгляду мій і брата позов до каналу 1+1, щодо захисту нашої честі і гідності. Позов ми подали через брудну брехню і маніпуляції, які телеканал регулярно вивалює на глядачів,

– написав він.

Кличко вважає: суд просто ухиляється від виконання своїх функцій. Окрім, того перш, ніж відмовитися від розгляду позову, суддя, за словами Кличка, начебто намагався взяти самовідвід у справі.

Водночас, мер Києва повідомив, що збирається добиватися "справедливості у цій ситуації" і знову подасть на телеканал до суду.

Чому Клички подали до суду на "1+1"? Конкретних фактів та деталей щодо позову до суду Клички не надали. Зокрема, Віталій Кличко звинувачував телеканал у брехні, маніпуляцій та відверто сфабрикованої інформації стосовно нього.



Він вважає, що проти нього розгорнута широка кампанія з дискредитації, яку, як вважає Кличко, ініціюють соратники Януковича.