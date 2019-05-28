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      Кличко показал новое стекло на мосту в центре Киева: видео

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      На "мосту Кличко" в Киеве заменили треснувшие стеклянные поверхности
      На "мосту Кличко" в Киеве заменили треснувшие стеклянные поверхности / Фото из открытых источников

      Мэр Киева Виталий Кличко показал, как менялись повреждены стеклянные панели на пешеходно-велосипедному мосту в Киеве и призвал беречь их.

      Видео, демонстрирующее процесс замены панелей мэр обнародовал в своем Twitter.

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      "Уже новенькое. Берегите!" – отметил Кличко.

      26 мая Кличко сообщил, что треснуло стекло на двух фрагментах стеклянного пола. По его словам, не исключено, что механическое повреждение могло произойти снизу моста. Рассматривается версия, что стреляли. В тот же день мост закрыли.

      Другая стеклянная поверхность треснула через несколько часов после замены работниками первого разбитого стекла.

      По словам очевидцев, стекло треснуло в тот момент, когда рядом никого не было. Кроме того, некоторые части обзорной участки были ограничены лентой для прохода граждан.

      Причины очередного повреждения стеклянной поверхности неизвестны. Рабочие заверили, что такое закаленное стекло не может треснуть самостоятельно, потому что оно выдерживает более тысячи килограммов на квадратный метр.

      ОТКРЫТИЕ "МОСТА КЛИЧКО" В КИЕВЕ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ

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      Что известно о "мосте Кличко"?Он соединяет два холма фактически в центре столицы – Владимирскую горку и Крещатый парк. Поскольку мост является инициативой киевского городского главы Виталия Кличко, жители столицы окрестили его "мостом Кличко".

      Его протяженность составляет 210 метров, а высота – 22 метра. Ширина переправы отличается в разных местах – от 6 до 14 метров. На строительство моста потратили более 400 миллионов гривен.

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      Теги: Новости Украины
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