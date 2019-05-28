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      Кличко показав нове скло на мосту в центрі Києва: відео

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      На "мосту Кличка" в Києві замінили тріснуті скляні поверхні
      На "мосту Кличка" в Києві замінили тріснуті скляні поверхні / Фото з відкритих джерел

      Мер Києва Віталій Кличко показав, як змінювалися пошкоджені скляні панелі на пішохідно-велосипедному мості в Києві та закликав берегти їх.

      Відео, яке демонструє процес заміни панелей міський голова оприлюднив у своєму Twitter.

      Читайте також: Любий Поділ: як українські архітектори пропонують "оживити" серце Києва – фото

      "Вже новеньке. Бережіть!" – наголосив Кличко.

      26 травня Кличко повідомив, що тріснуло скло на двох фрагментах скляної підлоги. За його словами, не виключено, що механічне пошкодження могло статися знизу моста. Розглядається версія, що стріляли. У той же день міст закрили.

      Інша скляна поверхня тріснула за кілька годин після заміни працівниками першого розбитого скла.

      За словами очевидців, скло тріснуло у той момент, коли поряд нікого не було. Крім того, деякі частини оглядової ділянки були обмежені стрічкою для проходу громадян.

      Причини чергового пошкодження скляної поверхні невідомі. Робітники запевнили, що таке гартоване скло не може тріснути самостійно, бо воно витримує понад тисячу кілограмів на квадратний метр.

      ВІДКРИТТЯ "МОСТУ КЛИЧКА" В КИЄВІ: ХРОНІКА ПОДІЙ

      Що відомо про "міст Кличка"?Він з'єднує два пагорби фактично у центрі столиці – Володимирську гірку та Хрещатий парк. Оскільки міст є ініціативою київського міського голови Віталія Кличка, жителі столиці охрестили його "мостом Кличка".

      Його протяжність становить 210 метрів, а висота – 22 метри. Ширина переправи відрізняється у різних місцях – від 6 до 14 метрів. На будівництво мосту витратили понад 400 мільйонів гривень.

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      Теги: Новини України
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