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      МИНИРОВАНИИ МОСТА В КИЕВЕ ШАХТАР – МАНЧЕСТЕР СИТИ
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      МИНИРОВАНИИ МОСТА В КИЕВЕ ШАХТАР – МАНЧЕСТЕР СИТИ

      Кличко рассказал, когда восстановят движение по мосту и красной ветки метро

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      Движение по мосту Метро откроют около 21:00
      Движение по мосту Метро откроют около 21:00 / Фото пресс-службы МВД

      Мэр Киева Виталий Кличко надеется, что движение по мосту Метро восстановят через час-полтора после задержания вооруженного Алексея Белько, который угрожал взорвать мост, то есть примерно в 21 час вечера.

      Такое заявление мэр Киева сделал после завершения спецоперации по задержанию злоумышленника, передает корреспондент 24 канала.

      Хронологию событий на мосту Метро читайте в материале: Мужчина угрожал взорвать мост Метро в Киеве: что об этом известно

      "Взрывотехники сейчас исследуют, чтобы не было никакой взрывчатки возле места парковки авто. В течение часа, максимум полтора мы уже движение и автотранспорта, и автополитена откроем", – отметил он.

      Читайте также: Кто такой Алексей Белько – мужчина, угрожающий взорвать мост "Метро" в Киеве

       

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      Теги: Новости Украины
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