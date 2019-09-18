Кличко рассказал, когда восстановят движение по мосту и красной ветки метро

Мэр Киева Виталий Кличко надеется, что движение по мосту Метро восстановят через час-полтора после задержания вооруженного Алексея Белько, который угрожал взорвать мост, то есть примерно в 21 час вечера.

Такое заявление мэр Киева сделал после завершения спецоперации по задержанию злоумышленника, передает корреспондент 24 канала.

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"Взрывотехники сейчас исследуют, чтобы не было никакой взрывчатки возле места парковки авто. В течение часа, максимум полтора мы уже движение и автотранспорта, и автополитена откроем", – отметил он.

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