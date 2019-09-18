Кличко розповів, коли відновлять рух по мосту та червоної гілки метро

Мер Києва Віталій Кличко сподівається що рух по мосту Метро відновлять через годину-півтори після затримання озброєного Олексія Белька, який погрожував підірвати міст, тобто приблизно о 21 годині вечора.

Таку заяву мер Києва зробив після завершення спецоперації по затриманню зловмисника, передає кореспондент 24 каналу.

Хронологію подій на мості Метро читайте в матеріалі Чоловік погрожував підірвати міст Метро у Києві: що про це відомо

"Вибухотехніки зараз досліджують, аби не було ніякої вибухівки біля місця паркування авто. Протягом години, максимум півтора ми вже рух і автотранспорту, і метрополітену відкриємо", – зазначив він.

Читайте також: Хто такий Олексій Белько – чоловік, що погрожує підірвати міст "Метро" у Києві