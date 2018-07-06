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Кличко, Резниченко и Степанов возглавили рейтинг глав облгосадминистраций

17 Читати новину українською
Кличко, Резниченко и Степанов возглавили рейтинг глав облгосадминистраций

Журнал "Корреспондент" опубликовал рейтинг глав 25 областных государственных администраций Украины, в том числе столицы – Киева.

Кличко, Резниченко и Степанов возглавили рейтинг глав облгосадминистраций

Журнал "Корреспондент" опубликовал рейтинг глав 25 областных государственных администраций Украины, в том числе столицы – Киева. В тройку лидеров вошли председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко, который занял первое место, председатели Днепропетровской и Одесской облгосадминистраций Валентин Резниченко и Максим Степанов, занявшие соответственно второе и третье места.

Издание отмечает, что при составлении рейтинга редакция исходила из того, что власть влияет на экономику.

"И поэтому экономические результаты объективно свидетельствуют о качестве работы облгосадминистраций", – сообщает "Корреспондент".

Рейтинг составлен по четырем основным показателям: финансовые ресурсы региона, репутационный капитал, прирост количества действующих предприятий за прошлый год, а также динамика прироста населения.

Первое место Виталию Кличко по показателям финансовых ресурсов обеспечено в большей степени исторически сложившейся системой финансирования столицы Украины, потому что Киев по бюджетным показателям существенно опережает все области страны. А по таким показателям, как информационная открытость и медийная влиятельность, киевский мэр заслуженно занимает верхнюю строчку рейтинга. При его правлении на 10,39% возросло количество действующих предприятий и на 0,23% – население города.

"Киевлянам нравится, что в Киеве активно идет благоустройство городской среды, а также ремонт дорог", – пишут журналисты. В то же время издание отметило, что Кличко "воюет с МАФами, уничтожая тысячи рабочих мест, практически ничего не предлагая взамен".

"Резниченко не только активно ведет ремонт дорог, мелиоративные работы, реконструкции школ и детских садов, но и рассказывает об этом всем, кого это касается", – пишет "Корреспондент" о председателе Днепропетровской ОГА.

По наблюдениям журналистов, Резниченко за три года своей работы в ОГА ни разу "не попал ни в один громкий скандал, а, наоборот, сумел вывести область в лидеры по росту доходов местных бюджетов" благодаря децентрализации власти. Оценки Резниченко по открытости и медийной влиятельности оказались даже выше, чем у Кличко. Рост населения Днепропетровщины составил 0,04%, предприятий – 4,79%.

Максим Степанов, председатель Одесской ОГА, занял третье место с ростом предприятий области на 9,3%, но с падением количества жителей на 0,1%.

Замыкают рейтинг губернаторы Донецкой и Луганской областей. Правда, Павел Жебривский уже покинул свою должность. "Корреспондент" при этом акцентировал внимание на том, что военные действия и низкие доходы населения этих регионов пока не позволяют запустить их экономику, поэтому доля дотаций из госбюджета здесь самая высокая по стране.

Теги: Новости политики Валентин Резниченко Днепропетровская ОГА Виталий Кличко
Источник: 24 Канал
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