Журнал "Кореспондент" опублікував рейтинг голів 25 обласних державних адміністрацій України, в тому числі столиці – Києва.

Кличко, Резніченко та Степанов очолили рейтинг голів облдержадміністрацій

Журнал "Кореспондент" опублікував рейтинг голів 25 обласних державних адміністрацій України, в тому числі столиці – Києва. У трійку лідерів увійшли голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко, який посів перше місце, голови Дніпропетровської та Одеської облдержадміністрацій Валентин Резніченко та Максим Степанов, що зайняли, відповідно, друге і третє місця.

Видання зазначає, що при складанні рейтингу редакція виходила з того, що влада впливає на економіку.

"І тому економічні результати об'єктивно свідчать про якість роботи облдержадміністрацій", – повідомляє "Кореспондент".

Рейтинг складено за чотирма основними показниками: фінансові ресурси регіону, репутаційний капітал, приріст кількості діючих підприємств за минулий рік, а також динаміка приросту населення.

Перше місце Віталію Кличку за показниками фінансових ресурсів забезпечено більшою мірою історично сформованою системою фінансування столиці України, тому Київ за бюджетними показниками суттєво випереджає всі області країни. А за такими показниками, як інформаційна відкритість та медійна впливовість, київський мер заслужено посідає верхній рядок рейтингу. При його правлінні на 10,39% зросла кількість діючих підприємств і на 0,23% – населення міста.

"Киянам подобається, що в Києві активно йде благоустрій міського середовища, а також ремонт доріг", – пишуть журналісти. У той же час видання зазначило, що Кличко "воює з МАФами, знищуючи тисячі робочих місць, практично нічого не пропонуючи на заміну".

"Резніченко не тільки активно веде ремонти доріг, меліоративні роботи, реконструкції шкіл та дитячих садків, а й розповідає про це всім, кого це стосується", – пише "Кореспондент" про голову Дніпропетровської ОДА.

За спостереженнями журналістів, Резніченко за три роки своєї роботи в ОДА жодного разу "не вскочив у жоден резонансний скандал, а, навпаки, зумів вивести область у лідери України по зростанню доходів місцевих бюджетів", завдяки децентралізації влади. Оцінки Резніченко по відкритості та медійної впливовості виявилися навіть вище, ніж у Кличка. Зростання населення Дніпропетровщини склало 0,04%, підприємств – 4,79%.

Максим Степанов, голова Одеської ОДА, посів третє місце з ростом підприємств області на 9,3%, але з падінням кільскості жителів на 0,1%.

Замикають рейтинг губернатори Донецької та Луганська області. Правда, Павло Жебрівський вже покинув свою посаду. "Кореспондент" при цьому акцентував увагу на тому, що військові дії й низькі доходи населення цих регіонів поки не дозволяють запустити їхню економіку, тому частка дотацій з держбюджету тут найвища по країні.

