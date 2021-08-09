Как с карточки списали деньги

Инцидент произошел 7 августа. Женщине пришло сообщение, что с ее карточки оплатили услуги на сайте aws.amazon.com.

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В Службе поддержки сказали, что сумма незначительная, поэтому разбираться никто не будет. Там добавили, что сайты могут хранить все данные карточек. Не понимаю, как это допустимо,

– пожаловалась клиентка "Приватбанка".

Ей посоветовали обращаться на сайт, на котором была совершена операция. В то же время женщина говорит, что это невозможно, ведь на нем нет никакой контактной информации.

Реакция "Приватбанка"

На жалобу женщины ответили в финучреждении. Там пояснили, что на стороннем сайте был оформлен токен. Он дает возможность производить оплату согласно договору, заключенному с компанией, на счет которой провели оплату.

"Приватбанк" посоветовал клиентке "проверить, не проводили ли операцию лица, у которых мог быть доступ к ее карте и мобильному".

Не первый инцидент