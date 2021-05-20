Убедиться в этом можно, просмотрев использование батареи пользователей. Об этом в интервью 24 каналу рассказал соучредитель компании Олег Гороховский.

Интересно Хотим обогнать "Приват" за следующие 5 лет, – соучредитель Monobank

Он отметил, что после запуска первой игры приложение Monobank с использованием батареи было на первом месте у более 10 тысяч клиентов сервиса.

То есть они (пользователи – 24 канал) проводили в Monobank больше времени, чем в социальных сетях, браузере и мессенджере. Это выдающийся показатель,

– отметил Гороховский.

Он отметил, что с момента релиза приложения, в обоих маркетах (и в Google Play, и в App Store) оценка Monobank – 4,9. Это самая высокая в мире оценка банковских приложений.

В прошлом (2020 – 24 канал) году сервис получил Red Dot за дизайн. "У нас самый красивый дизайн в мире. Я считаю, что это – о клиентском опыте", – считает соучредитель компании.

Справка. По информации из Википедии, Red dot award ("Красная кнопка") – это международная награда в сфере дизайна. Ее вручает институт центра дизайна земли Северный Рейн-Вестфалия в городе Эссене в Германии.

Гороховский отметил, что клиенты сервиса – очень прогрессивные цифровые люди, которые наслаждаются достижениями научно-технического прогресса.

Кстати, мобильный сервис Monobank в августе 2020 года по данным Нацбанка Украины вышел на третье место по количеству банковских карт.