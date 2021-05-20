В то же время он сказал, что компании не меряются записями отчетности количества клиентов. Об этом он сообщил 24 каналу в интервью.

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По словам Гороховского, Monobank меряется с "Приватом" количеством активных кредитных карт. То есть тех, которые сейчас используют клиенты и которые они приняли по собственной инициативе.

Я хочу обогнать "Приват" в течение следующих 5 лет,

– сказал Гороховский.

Он отметил, что сейчас в "Привате" примерно 10 миллионов карт. В то же время в Monobank – 3,5 миллиона. Именно по этому показателю компания хочет стать первой.

"По количеству кредитных карт сейчас мы на третьем месте. По оборотам карт – на втором. Наши клиенты активно ими пользуются", – отметил соучредитель компании.

Гороховский: Хотим быть картой по умолчанию

У клиентов есть несколько карт в кошельке. И важно то, какая карта является основной, то есть какой пользуются всегда, а какая – запасная.

За это мы боремся – быть первой карточкой в кошельке,

– отметил Гороховский.

"Если продолжить аналогию, то (хотим – 24 канал) быть не просто первой картой в кошельке, а быть картой по умолчанию в Apple Pay и Google Pay. Ведь сегодня клиенты платят именно этими сервисами", – он добавил.

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