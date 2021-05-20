Водночас він сказав, що компанії не міряються записами звітності кількості клієнтів. Про це він повідомив 24 каналу в інтерв'ю.

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За словами Гороховського, Monobank міряється з "Приватом" кількістю активних кредитних карт. Тобто тих, які наразі використовують клієнти і які вони взяли за власною ініціативою.

Я хочу обігнати "Приват" упродовж наступних 5 років,

– сказав Гороховський.

Він зауважив, що наразі в "Привату" приблизно 10 мільйонів карт. Водночас в Monobank – 3,5 мільйони. Саме за цим показником компанія хоче стати першою.

"За кількістю кредитних карт наразі ми на третьому місці. За оборотами карт – на другому. Наші клієнти активно ними користуються", – відзначив співзасновник компанії.

Гороховський: Хочемо бути картою за замовчуванням

У клієнтів є декілька карт в гаманці. І важливо те, яка карта є основною, тобто якою користуються завжди, а яка – запасна.

За це ми боремось – бути першою карткою в гаманці,

– відзначив Гороховський.

"Якщо продовжити аналогію, то (хочемо – 24 канал) бути не просто першою картою в гаманці, а бути картою за замовчуванням в Apple Pay і Google Pay. Адже сьогодні клієнти платять саме цими сервісами", – він додав.

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