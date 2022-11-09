Об этом для 24 каналу рассказала основательница "Лиги антитраста" Агия Загребельская. Она отметила, что Украина будет решать интересный и специфический вопрос.

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"Обычно страны борются между собой за то, чтобы в их отчетах было меньше выбросов. На COP27 Украина будет бороться, чтобы у нее было больше выбросов: будем настаивать на том, чтобы учли Автономную Республику Крым, Донецкую, Херсонскую области и все остальные территории, которые сегодня не находятся под нашим контролем", – объяснила Загребельская.

Что будет отстаивать Украина

По словам эксперта, споры по поводу выбросов из Крыма, Донецкой и Луганской областей существуют более 5 лет. Россия хочет вписывать эти территории в свои отчеты.

Разные страны по-разному решают этот вопрос. К примеру, Китай не пишет себе Тайвань в выбросы. Мы заняли такую позицию и я считаю, что это абсолютно правильно, потому что агрессор еще и самый большой в мире лжец. Понимаем, что каждый документ, в котором что-то будет не совсем четко выписано, использует российская пропаганда, – отметила Загребельская.

Путин не решится приехать

По словам Загребельской, на саммите не будет российского и китайского президентов Путина и Си Цзиньпина, индийского премьера Нарендра Моди, не будет лидера Австралии Дэвида Гёрли. Однако из каждой страны будут делегации.

"То, что там не будет Путина, понятно, потому что ездить для него сегодня куда-то – это большая проблема. Везде он слышит очень много разнообразной критики в свой адрес и требований. В частности, от своих партнеров, потому что война вредит и им", – сказала эксперт.

Она отметила, что Россия занимает пятое место в мире по выбросам и воюет против Украины на средства доходов ископаемого топлива, загрязняющего атмосферу.

Китай несет опасность

Загребельская считает, что отсутствие Си Цзиньпина является большой проблемой для COP27, поскольку Китай занимает первое место по выбросам в мире. Пекин обещал снизить выбросы, но проводит противоположную политику и продолжает строить угольные электростанции.

"Это самые большие выбросы в атмосферу. Всемирный банк подсчитал, что Китаю, для того чтобы он выполнил экологическое обещание, нужно инвестировать в ближайшие годы 17 триллионов долларов. Отсутствие Си Цзиньпина на COP27 говорит о том, что мир не сможет достичь тех своих экологической планки, которую себе поставил", – подытожила Загребельская.

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Запад убеждает Африку в поддержке

На саммит 11 ноября приедет Джо Байден. Эксперт подчеркнула, что делает он это несмотря на промежуточные выборы, которые проходят в Соединенных Штатах. Это продемонстрирует приверженность климатической повестке дня.

Ожидаю, что африканские страны увидят – президенты России и Китая, на которых они полагаются, не готовы преодолевать эти вызовы вместе. Вместо этого приехали Байден, Урсула фон дер Ляена, Шольц, Макрон, – рассказала Загребельская.

Она добавила, что лидеры демократического мира, несмотря на энергетический и продовольственный кризис, войну, все равно нашли время, силы и деньги приехать.

Кроме этого, если президент США Джо Байден летит в Египет, то, как убеждена эксперт, точно не делает это с пустыми руками – он приедет с планами, предложениями, с деньгами для преодоления экологических проблем.

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Первая заграничная поездка британского премьера

На климатический саммит в Египет также отправился новый британский премьер Риши Сунак. Хотя раньше он обещал, что первая поездка за границу будет в Украину.

Агия Загребельская Основательница "Лиги антитраста" Он прекрасно начал первые дни в должности, но, к сожалению, получил 2 климатических скандала подряд. Первоначально Великобритания не успела отправить 300 миллионов фунтов своих экологических взносов. Поэтому Риши Сунак подвергся серьезной критике в мире.

Она рассказала, что сразу после этого в Великобритании было запланировано открытие первой за более чем 30 лет угольной шахты. Сунак перенес срок ее открытия. Экологические вопросы могли привести к такому же результату, как у Трасс.

"Сунак принял единственно правильное решение (ехать на саммит COP27 – 24 канал), потому что это дает возможность Великобритании войти в стабильный период и решить те вызовы, с которыми она столкнется зимой", – добавила эксперт.