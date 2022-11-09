Об этом для 24 каналу рассказала основательница "Лиги антитраста" Агия Загребельская. Она отметила, что Украина будет решать интересный и специфический вопрос.

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"Обычно страны борются между собой за то, чтобы в их отчетах было меньше выбросов. На COP27 Украина будет бороться, чтобы у нее было больше выбросов: будем настаивать на том, чтобы учли Автономную Республику Крым, Донецкую, Херсонскую области и все остальные территории, которые сегодня не находятся под нашим контролем", – объяснила Загребельская.

По словам эксперта, споры по поводу выбросов из Крыма, Донецкой и Луганской областей существуют более 5 лет. Россия хочет вписывать эти территории в свои отчеты.

Разные страны по-разному решают этот вопрос. К примеру, Китай не пишет себе Тайвань в выбросы. Мы заняли такую позицию и я считаю, что это абсолютно правильно, потому что агрессор еще и самый большой в мире лжец. Понимаем, что каждый документ, в котором что-то будет не совсем четко выписано, использует российская пропаганда, – отметила Загребельская.

По словам Загребельской, на саммите не будет российского и китайского президентов Путина и Си Цзиньпина, индийского премьера Нарендра Моди, не будет лидера Австралии Дэвида Гёрли. Однако из каждой страны будут делегации.

"То, что там не будет Путина, понятно, потому что ездить для него сегодня куда-то – это большая проблема. Везде он слышит очень много разнообразной критики в свой адрес и требований. В частности, от своих партнеров, потому что война вредит и им", – сказала эксперт.

Она отметила, что Россия занимает пятое место в мире по выбросам и воюет против Украины на средства доходов ископаемого топлива, загрязняющего атмосферу.

Загребельская считает, что отсутствие Си Цзиньпина является большой проблемой для COP27, поскольку Китай занимает первое место по выбросам в мире. Пекин обещал снизить выбросы, но проводит противоположную политику и продолжает строить угольные электростанции.

"Это самые большие выбросы в атмосферу. Всемирный банк подсчитал, что Китаю, для того чтобы он выполнил экологическое обещание, нужно инвестировать в ближайшие годы 17 триллионов долларов. Отсутствие Си Цзиньпина на COP27 говорит о том, что мир не сможет достичь тех своих экологической планки, которую себе поставил", – подытожила Загребельская.

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На саммит 11 ноября приедет Джо Байден. Эксперт подчеркнула, что делает он это несмотря на промежуточные выборы, которые проходят в Соединенных Штатах. Это продемонстрирует приверженность климатической повестке дня.

Ожидаю, что африканские страны увидят – президенты России и Китая, на которых они полагаются, не готовы преодолевать эти вызовы вместе. Вместо этого приехали Байден, Урсула фон дер Ляена, Шольц, Макрон, – рассказала Загребельская.

Она добавила, что лидеры демократического мира, несмотря на энергетический и продовольственный кризис, войну, все равно нашли время, силы и деньги приехать.

Кроме этого, если президент США Джо Байден летит в Египет, то, как убеждена эксперт, точно не делает это с пустыми руками – он приедет с планами, предложениями, с деньгами для преодоления экологических проблем.

Обратите внимание – Агия Загребельская о климатическом саммите в Египте: смотрите видео

На климатический саммит в Египет также отправился новый британский премьер Риши Сунак. Хотя раньше он обещал, что первая поездка за границу будет в Украину.

Агия Загребельская

Основательница "Лиги антитраста"

Он прекрасно начал первые дни в должности, но, к сожалению, получил 2 климатических скандала подряд. Первоначально Великобритания не успела отправить 300 миллионов фунтов своих экологических взносов. Поэтому Риши Сунак подвергся серьезной критике в мире.

Она рассказала, что сразу после этого в Великобритании было запланировано открытие первой за более чем 30 лет угольной шахты. Сунак перенес срок ее открытия. Экологические вопросы могли привести к такому же результату, как у Трасс.

"Сунак принял единственно правильное решение (ехать на саммит COP27 – 24 канал), потому что это дает возможность Великобритании войти в стабильный период и решить те вызовы, с которыми она столкнется зимой", – добавила эксперт.