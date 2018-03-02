Климкин объяснил, что следует запретить в Польше, чтобы Украина запретила Бандеру

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин утверждает, что Украина готова признать и осудить преступления, совершенные против поляков, но Польша должна сделать то же самое относительно преступлений против украинцев. Следовательно, он предложил польской стороне запретить Юзефа Пилсудского и Армию Крайову в ответ на их заявления относительно Степана Бандеры и УПА.

Такое заявление украинский министр сделал в комментарии изданию "Збруч".

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"Большой деликатности и толерантности требует новейшая история, в нашем случае это прежде всего украинско-польские войны и трагические этнические конфликты ХХ века. Здесь также действует правило "национальных очков". Бандера, ОУН и УПА боролись за независимую Украинскую державу не только против польского, но и немецкого и советско-российского господства. И боролись они не просто на украинских этнических землях, а на государственной территории Западно-украинской Народной Республики, которая возникла на развалинах Австро-Венгерской империи одновременно с Республикой Польшей и которую Польша вскоре захватила", — подчеркнул чиновник.

По его словам, именно борьба за независимую Украину является главным фактором, по которому мы, современные украинцы, оцениваем деятельность ОУН-УПА, и никто не может нам запретить считать их героями.

В то же время глава МИД подчеркивает, что военные преступления и преступления против человечества, совершенные во время украинско-польских конфликтов на протяжении Второй мировой войны и после нее, не имеют оправдания.

"Однозначно осуждаю все такие преступления и те, что направлены против украинцев, и против поляков. В нынешней трактовке событий польской стороной проглядывается тенденция поставить знак равенства между национально-освободительной борьбой украинцев и преступлениями против гражданского польского населения. В принципе таким образом можно дискредитировать любое освободительное движение. Но и для таких ситуаций цивилизованная Европа давно нашла ответ: каждое преступление – индивидуально и имеет своих исполнителей, которые и должны нести за него ответственность", – добавляет чиновник.

Как отметил министр, приписывание же преступления всей нации или всему освободительному движению является недопустимой пропагандистской манипуляцией.

Если же некоторые польские политики и дальше будут настаивать на запрете в Украине Степана Бандеры и УПА, то по принципу "начни с себя" они бы прежде всего должны были запретить Юзефа Пилсудского с его жестокой "пацификацией" украинцев Галичины, а также Армию Крайову, чьи отряды совершали кровавые карательные акции против украинских сел. Мы готовы признать и осудить преступления, совершенные против поляков, но Польша должна сделать то же самое относительно преступлений против украинцев,

– отмечает Климкин.

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Кроме того, дипломат привел факты из истории, которые свидетельствуют, что она не бывает черно-белой (пока что украинскую сторону Польша рисует исключительно черными красками, а польскую представляет как белую и пушистую).

"После прихода коммунистов подразделения Украинской повстанческой армии и польского движения "Свобода и Независимость", руководимого бывшими офицерами Армии Крайовой, не раз проводили совместные вооруженные акции против войск НКВД. Наиболее известной из них стала операция в Грубешове Люблинского воеводства в мае 1946 года. Коммунистическая машина террора в свою очередь одинаково беспощадно расправлялась как с польскими, так и с украинскими подпольщиками. Многие из них нашли свой вечный покой в общих братских могилах, одна из которых была недавно открыта и на Варшавских Повонзках. Кстати, большинство памятников воинам УПА на территории Польши стоят на могилах тех бойцов, которые полегли именно в борьбе с советским НКВД, против которого воевала и Армия Крайова. – констатирует глава украинского внешнеполитического ведомства.