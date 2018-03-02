Клімкін пояснив, що слід заборонити в Польщі, аби Україна заборонила Бандеру

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін переконує, що Україна є готовою визнати й засудити злочини, вчинені проти поляків, але й Польща повинна зробити те ж саме щодо злочинів проти українців. Відтак, він запропонував польській стороні заборонити Юзефа Пілсудського та Армію Крайову у відповідь на їхні заяви щодо Степана Бандери та УПА.

Таку заяву український міністр зробив у коментарі виданню "Збруч".

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"Великої делікатності й толерантності вимагає новітня історія, у нашому випадку це передусім українсько-польські війни й трагічні етнічні конфлікти ХХ століття. Тут також діє правило "національних окулярів". Бандера, ОУН і УПА боролися за незалежну Українську державу не тільки проти польського, але й німецького та радянсько-російського панування. І боролись вони не просто на українських етнічних землях, а на державній території Західноукраїнської Народної Республіки, яка виникла на руїнах Австро-Угорської імперії одночасно з Республікою Польщею та яку Польща невдовзі захопила", — підкреслив посадовець.

За його словами, саме боротьба за незалежну Україну є головним чинником, за яким ми, сучасні українці, оцінюємо діяльність ОУН-УПА, і ніхто не може нам заборонити вважати їх героями.

Водночас очільник МЗС наголошує, що воєнні злочини та злочини проти людства, вчинені під час українсько-польських конфліктів протягом Другої світової війни та після неї, не мають виправдання.

"Однозначно засуджую всі такі злочини та ті, що є спрямованими проти українців, і ті, що проти поляків. У нинішньому трактуванні подій польською стороною проглядає тенденція поставити знак рівності між національно-визвольною боротьбою українців і злочинами проти цивільного польського населення. У принципі в такий спосіб можна дискредитувати будь-який визвольний рух. Але й для таких ситуацій цивілізована Європа давно знайшла відповідь: кожен злочин – індивідуальний і має своїх виконавців, які й повинні нести за нього відповідальність", – додає посадовець.

Як зауважив міністр, приписування ж злочину усій нації чи всьому визвольному рухові є неприпустимою пропагандистською маніпуляцією.

Якщо ж деякі польські політики й далі наполягатимуть на забороні в Україні Степана Бандери й УПА, то за принципом "почни з себе" вони б передусім мали заборонити Юзефа Пілсудського з його жорстокою "пацифікацією" українців Галичини, а також Армію Крайову, чиї загони здійснювали криваві каральні акції проти українських сіл. Ми готові визнати й засудити злочини, вчинені проти поляків, але й Польща повинна зробити те ж саме щодо злочинів проти українців,

– зазначає Клімкін.

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Крім того, дипломат навів факти з історії, які свідчать, що вона не буває чорно-білою (Поки що українську сторону Польща змальовує виключно чорними фарбами, а польську представляє як білу та пухнасту).

"Після приходу комуністів підрозділи Української повстанської армії та польського руху "Свобода та Незалежність", керованого колишніми офіцерами Армії Крайової, не раз проводили спільні збройні акції проти військ НКВД. Найбільш відомою з них стала операція в Грубешові Люблінського воєводства у травні 1946 року. Комуністична машина терору своєю чергою однаково нещадно розправлялася як з польськими, так і з українськими підпільниками. Багато з них знайшли свій вічний спочинок у спільних братських могилах, одну з яких було нещодавно відкрито й на Варшавських Повонзках. До речі, більшість пам’ятників воїнам УПА на території Польщі стоять на могилах тих бійців, які полягли саме в боротьбі з радянським НКВД, проти якого воювала й Армія Крайова. – констатує голова українського зовнішньополітичного відомства.