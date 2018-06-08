Климкин осуществил визит в Турцию: детали

Позиция Турции по-прежнему остается непреклонной в отношении территориальной целостности и суверенитета Украины, а также настрой поднимать вопрос Крыма на всех международных площадках.

Такое заявление сделал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает пресс-служба МИД Украины.

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Отмечается, что эти слова турецкий чиновник высказал во время встречи со своим украинским коллегой Павлом Климкиным в Анкаре.

7 июня 2018 года министр иностранных дел Украины Павел Климкин осуществил визит в Анкару, где вместе с министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу и уполномоченным Президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым принял участие в ифтаре (ужине-разговении во время священного для мусульман месяца Рамадан). Во время своего выступления Павел Климкин отметил, что совместное проведение ифтара начинает новый формат взаимодействия, а также демонстрирует, что партнерство между Украиной и Турцией строится не только на уважении взаимных интересов, но и на разделении универсальных ценностей,

– отмечают в министерстве.

Также, как подчеркивают в МИД, Климкин подчеркнул, что Украина является многонациональным государством и мусульмане являются неотъемлемой частью украинского народа.

Участие в мероприятии приняли и представители крымскотатарской общины Турции, органов государственной власти, дипломатического корпуса, деловых и журналистских кругов.

"Во время визита проведена двусторонняя встреча министров, во время которой обсуждались вопросы сотрудничества между Украиной и Турцией. Министры также приняли участие в презентации выставки о взаимопроникновении украинской и крымскотатарской культур "Млечный путь"". – добавляют в украинском внутриполитическом ведомстве.

Напомним, в субботу, 26 мая, российский газовый монополист "Газпром" подписал соглашение с турецким правительством о строительстве сухопутного участка газопровода "Турецкий поток" для дальнейшего транзита газа в страны-члены ЕС в обход Украины.