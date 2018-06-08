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Клімкін здійснив візит до Туреччини: деталі

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7 червня очільник МЗС Павло Клімкін здійснив робочий візит до Туреччини
7 червня очільник МЗС Павло Клімкін здійснив робочий візит до Туреччини / 24 канал

Позиція Туреччини й надалі залишається непохитною щодо територіальної цілісності та суверенітету України, а також налаштованість порушувати питання Криму на всіх міжнародних майданчиках.

Таку заяву зробив очільник МЗС Туреччини Мевлютом Чавушоглу, передає прес-служба МЗС України.

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Зазначається, що ці слова турецький посадовець висловив під зустрічі зі своїм українським колегою Павлом Клімкіним у Анкарі.

7 червня 2018 року міністр закордонних справ України Павло Клімкін здійснив візит до Анкари, де разом із Міністром закордонних справ Турецької Республіки Мевлютом Чавушоглу та уповноваженим Президента України у справах кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим взяв участь в іфтарі (вечері-розговінні під час священного для мусульман місяця Рамазан). Під час свого виступу Павло Клімкін зазначив, що спільне проведення іфтару започатковує новий формат взаємодії, а також демонструє, що партнерство між Україною та Туреччиною будується не лише на повазі до взаємних інтересів, а й на поділі універсальних цінностей,
– зазначають у міністерстві.

Також, як підкреслюють у МЗС, Клімкін наголосив, що Україна є багатонаціональною державою і мусульмани є невід’ємною частиною українського народу.

Участь у заході взяли і представники кримськотатарської громади Туреччини, органів державної влади, дипломатичного корпусу, ділових та журналістських кіл.

"Під час візиту проведено двосторонню зустріч міністрів, під час якої обговорювалися питання співробітництва між Україною та Туреччиною. Міністри також взяли участь у презентації виставки про взаємопроникнення української та кримськотатарської культур "Чумацький шлях"". – додають в українському внутрішньополітичному відомстві.

Нагадаємо, у суботу, 26 травня, російський газовий монополіст "Газпром" підписав угоду з турецьким урядом про будівництво сухопутної ділянки газопроводу "Турецький потік" для подальшого транзиту газу до країн-членів ЄС в обхід України.

Теги: Новини України Новини політики МЗС України Павло Клімкін Новини Туреччини Анексія Криму
Джерело: 24 канал
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