Росія домовилась із Туреччиною про будівництво газопроводу в обхід України

У суботу, 26 травня, російський газовий монополіст "Газпром" підписав угоду з турецьким урядом про будівництво сухопутної ділянки газопроводу "Турецький потік" для подальшого транзиту газу до країн-членів ЄС в обхід України.

Про це повідомляє прес-служба "Газпрому".

"Відбулося підписання протоколу між ПАТ "Газпром" і урядом Турецької Республіки про сухопутну ділянку транзитної нитки газопроводу "Турецький потік" для поставок російського газу європейським споживачам. У розвиток протоколу "Газпром" і Botas уклали угоду про основні умови і параметри будівництва цієї ділянки", – мовиться у повідомленні російської газової компанії.

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Варто наголосити, що підписання відповідних документів дозволить перейти до практичних кроків з реалізації цього проекту.

Що таке "Турецький потік"? Міжнародний проект газопроводу, який планується прокласти по дну Чорного моря з Анапського району Росії до Туреччини.