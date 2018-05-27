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Россия договорилась с Турцией о строительстве газопровода в обход Украины

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Россия договорилась с Турцией о строительстве
Россия договорилась с Турцией о строительстве "Турецкого потока" / ТСН

В субботу, 26 мая, российский газовый монополист "Газпром" подписал соглашение с турецким правительством о строительстве сухопутного участка газопровода "Турецкий поток" для дальнейшего транзита газа в страны-члены ЕС в обход Украины.

Об этом сообщает пресс-служба "Газпрома".

"Состоялось подписание протокола между ОАО "Газпром" и правительством Турецкой Республики о сухопутном участке транзитной нитки газопровода "Турецкий поток" для поставок российского газа европейским потребителям. В развитие протокола "Газпром" и Botas заключили соглашение об основных условиях и параметрах строительства этого участка", – говорится в сообщении российской газовой компании.

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Стоит отметить, что подписание соответствующих документов позволит перейти к практическим шагам по реализации этого проекта.

Что такое "Турецкий поток"?
Международный проект газопровода, который планируется проложить по дну Черного моря из Анапского района России в Турцию.

Теги: Новости России Евросоюз Газпром Новости Турции
Источник: 24 Канал
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