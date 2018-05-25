Путин рассказал о своих планах на транзит газа через Украину

Президент России Владимир Путин заверил, что Россия не планирует отказываться от транзита газа через территорию Украины после завершения контракта в 2019 году.

Об этом он сказал во время выступления на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, передает "Интерфакс".

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По словам Путина, газопровод "Северный поток-2", который Россия намерена построить в обход Украины, имеет целью компенсировать Европе недостаток собственной добычи газа и заменить поставки сжиженного газа.



"Я уже говорил и хочу еще раз повторить: мы не собираемся закрывать транзит газа через территорию Украины, если он будет экономически целесообразным. Мы готовы к переговорам с нашими украинскими партнерами", – заявил хозяин Кремля.

Президент Украины Петр Порошенко во время заседания Национального инвестиционного совета в пятницу отметил, что Украина уже более двух лет не импортирует газа непосредственно из России.