Путін розповів про свої плани на транзит газу через Україну

Президент Росії Володимир Путін запевнив, що Росія не планує відмовлятися від транзиту газу через територію України після завершення контракту у 2019 році.

Про це він сказав під час виступу на економічному форумі у Санкт-Петербурзі, інформує "Интерфакс".

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За словами Путіна, газогін "Північний потік-2", який Росія має намір збудувати в обхід України, має на меті компенсувати Європі нестачу власного видобутку газу та замінити постачання скрапленого газу.

"Я уже казав і хочу ще раз повторити: ми не збираємось закривати транзит газу через територію України, якщо він буде економічно доцільним. Ми готові до переговорів з нашими українськими партнерами", – заявив господар Кремля.

Президент України Петро Порошенко під час засідання Національної інвестиційної ради у п’ятницю зауважив, що Україна уже понад два роки не імпортує газу безпосередньо з Росії.