Скільки часу Україна не імпортує газ із Росії: в "Укртрансгазі" назвали цифру
Компанія "Укртрансгаз" 15 травня сповістила, що Україна майже 2,5 роки не здійснює імпорт газу безпосередньо з Росії.
Про це свідчить повідомлення компанії у Twitter.
"Сьогодні уже 900 днів з того історичного моменту, відколи Україна почала використовувати можливість обходитись без імпорту газу з РФ", – мовиться у дописі.
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До слова, раніше стало відомо, що за перші 4 місяці 2018 року "Укртрансгаз" знизив імпорт газу у 2,2 рази.
Нагадаємо, 20 квітня стало відомо, що "Газпром" подав до Стокгольмського арбітражу документи для розірвання контрактів з "Нафтогаз України" щодо поставки та транзиту газу.
Джерело: 24 Канал
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