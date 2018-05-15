Скільки часу Україна не імпортує газ із Росії: в "Укртрансгазі" назвали цифру

Компанія "Укртрансгаз" 15 травня сповістила, що Україна майже 2,5 роки не здійснює імпорт газу безпосередньо з Росії.

Про це свідчить повідомлення компанії у Twitter.

"Сьогодні уже 900 днів з того історичного моменту, відколи Україна почала використовувати можливість обходитись без імпорту газу з РФ", – мовиться у дописі.

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До слова, раніше стало відомо, що за перші 4 місяці 2018 року "Укртрансгаз" знизив імпорт газу у 2,2 рази.

Сьогодні уже 900 днів з того історичного моменту, відколи Україна почала використовувати можливість обходитись без імпорту газу з РФ.https://t.co/9ZZAbgfVtl pic.twitter.com/tMZCBbywCj — УКРТРАНСГАЗ (@utg_ua) 15 мая 2018 г.

Нагадаємо, 20 квітня стало відомо, що "Газпром" подав до Стокгольмського арбітражу документи для розірвання контрактів з "Нафтогаз України" щодо поставки та транзиту газу.