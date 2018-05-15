До Дня вишиванки українці в Туреччині встановили неймовірний рекорд: красномовні фото

До Дня вишиванки 2018, який відзначають 17 травня, у турецькому Ізмірі встановили незвичний рекорд.

У центрі курортного міста на набережній Егейського моря розгорнули полотно з вишиваним орнаментом завдовжки 52 метри.

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Красномовними фото свого досягнення поділились у соцмережах представники спільноти "Українське культурне об'єднання Ізміру" на своїй сторінці у Facebook.

Відомо, що в акції також брали участь представники консульства України в Ізмірі.

Всесвітній день вишиванки відзначають щороку у третій четвер травня. Цього року він припадає на 17 травня.

До слова, в українські вишиванки нерідко вдягаються голлівудські зірки та світові знаменитості.