До Дня вишиванки українці в Туреччині встановили неймовірний рекорд: красномовні фото
До Дня вишиванки 2018, який відзначають 17 травня, у турецькому Ізмірі встановили незвичний рекорд.
У центрі курортного міста на набережній Егейського моря розгорнули полотно з вишиваним орнаментом завдовжки 52 метри.
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Красномовними фото свого досягнення поділились у соцмережах представники спільноти "Українське культурне об'єднання Ізміру" на своїй сторінці у Facebook.
Відомо, що в акції також брали участь представники консульства України в Ізмірі.
Всесвітній день вишиванки відзначають щороку у третій четвер травня. Цього року він припадає на 17 травня.
До слова, в українські вишиванки нерідко вдягаються голлівудські зірки та світові знаменитості.
Джерело: 24 Канал
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