Климкин предлагает легализовать двойное гражданство в Украине

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выступил за введение двойного гражданства в Украине, однако с ограничением для лиц с гражданством России во время агрессии.

Об этом глава МИД заявил во время пресс-конференции в Киеве.

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Он отметил, что будет и дальше оказывать толчок в вопросе двойного гражданства, которое нужно Украине.

По его словам, МИД уже представило свое видение по этому вопросу.

Никакого двойного гражданства для тех, кто с российскими паспортами сегодня, пока есть агрессия, не может быть. Есть вопрос, каким образом прописать критерии для двойного гражданства. Это позволило бы нам решить несколько очень важных проблем, но нужна откровенная дискуссия,

– подчеркнул Климкин.

Дипломат уточнил, что нужно сформулировать критерии наличия двух паспортов у украинцев – в частности, есть проблема крымских татар, живущих в Турции, выехавших из Крыма.

Напомним, ранее Павел Климкин заявил, что допускает возможность введения биометрических виз для граждан России для эффективности системы биометрического контроля на пограничных пунктах пропуска с РФ.