Клімкін пропонує легалізувати подвійне громадянство в Україні

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін виступив за впровадження подвійного громадянства в Україні, однак з обмеженням для осіб із громадянством Росії під час агресії.

Про це глава МЗС заявив під час прес-конференції у Києві.

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Він зауважив, що буде й далі надавати поштовх у питанні подвійного громадянства, яке потрібне Україні.

За його словами, МЗС вже представило своє бачення з цього питання.

Ніякого подвійного громадянства для тих, хто з російськими паспортами на сьогодні, поки є агресія, не може бути. Є питання, яким чином прописати критерії для подвійного громадянства. Це дозволило б нам вирішити декілька дуже важливих проблем, але потрібна відверта дискусія,

– наголосив Клімкін.

Дипломат уточнив, що потрібно сформулювати критерії щодо наявності двох паспортів в українців – зокрема, є проблема кримських татар, які живуть у Туреччині, виїхавши з Криму.

Нагадаємо, раніше Павло Клімкін заявив, що допускає можливість введення біометричних віз для громадян Росії для ефективності системи біометричного контролю на прикордонних пунктах пропуску з РФ.