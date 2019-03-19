Россия намерена развязать новую газовую войну, – Климкин

После завершения действия нынешних договоренностей о транзите газа по территории Украины Россия попытается обострить ситуацию еще больше. В планах Москвы – развязать новую газовую войну.

Вероятность такого развития событий очень велика, и партнеры Украины это понимают, заявил глава МИД Украины Павел Климкин "Интерфакс".

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Министр отмечает, что Украина должна быть готовой. Так, необходимо увеличивать запасы газа в хранилищах.

Сейчас не только мы, но и Европа хорошо понимаем вероятность российских провокаций,

– рассказал он.

Климкин отмечает, что Украина и ЕС настаивают на основе европейских правил для будущих контрактов, зато "Россия намекает на возможность тайных договоренностей".

"Это означает, в частности, что газ необходимо продавать на восточной границе. Тарифы же должны быть рассчитаны на основе методологии, которая заложена в европейских правилах, тогда мы избегаем любых возможных "договорняков", – заявил министр.

При этом контракты на старых условиях невозможны – не только политически, но и юридически.