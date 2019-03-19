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      Россия намерена развязать новую газовую войну, – Климкин

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      Россия попытается развязать новую газовую войну, – Климкин
      Россия попытается развязать новую газовую войну, – Климкин / Фото из открытых источников

      После завершения действия нынешних договоренностей о транзите газа по территории Украины Россия попытается обострить ситуацию еще больше. В планах Москвы – развязать новую газовую войну.

      Вероятность такого развития событий очень велика, и партнеры Украины это понимают, заявил глава МИД Украины Павел Климкин "Интерфакс".

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      Министр отмечает, что Украина должна быть готовой. Так, необходимо увеличивать запасы газа в хранилищах.

      Сейчас не только мы, но и Европа хорошо понимаем вероятность российских провокаций,
      – рассказал он.

      Климкин отмечает, что Украина и ЕС настаивают на основе европейских правил для будущих контрактов, зато "Россия намекает на возможность тайных договоренностей".

      "Это означает, в частности, что газ необходимо продавать на восточной границе. Тарифы же должны быть рассчитаны на основе методологии, которая заложена в европейских правилах, тогда мы избегаем любых возможных "договорняков", – заявил министр.

      При этом контракты на старых условиях невозможны – не только политически, но и юридически.

      Что серьезно угрожает ситуации с газом в России и Европе?"Северный поток-2". Это вторая ветка уже имеющегося "Северного потока". Его проект предусматривает строительство двух нитей газопровода общей мощностью в 55 миллиардов кубических метров газа в год. Газопровод строят не только для того, чтобы распространить свое влияние в Европе, но и чтобы обойти транзитные сборы Украины. "Северный поток-2" начинается в российском Выборге, проходит по дну Балтийского моря и пролегает между странами Балтии, Финляндией, Польшей, Швецией, Данией и наконец заканчивается в немецком Грейсфальде. В общем – 1230 километров. Уже построено примерно 700 километров.
      Где проходит "Северный поток-2"

      Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Специалисты убеждают, что с точки зрения доходности – это вообще не выгодный проект. Кроме того, существуют утверждения, что появление "Северного потока-2" увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. К слову, Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Украина – Россия Северный поток-2 Новости России Газ Павел Климкин
      Источник: 24 Канал
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