Клімкін попередив про серйозну газову загрозу з боку Росії

Після завершення дії теперішніх домовленостей про транзит газу територією України Росія спробує загострити ситуацію ще більше. У планах Москви – розв'язати нову газову війну.

Ймовірність такого розвитку подій дуже велика, і партнери України це розуміють, заявив глава МЗС України Павло Клімкін "Інтерфакс ".

Читайте також: Скільки газу використала Україна з початку опалювального сезону: цікаві дані

Міністр наголошує, що Україна має бути готовою. Так, необхідно збільшувати запаси газу у сховищах.

Зараз не тільки ми, але і Європа добре розуміємо ймовірність російських провокацій,

– розповів він.

Клімкін зазначає, що Україна і ЄС наполягають на основі європейських правил для майбутніх контрактів, натомість "Росія натякає на можливість таємних домовленостей".

"Це означає, зокрема, що газ необхідно продавати на східному кордоні. Тарифи ж повинні бути розраховані на основі методології, яка закладена в європейських правилах, тоді ми уникаємо будь-яких можливих "договорняків", – заявив міністр.

При цьому контракти на старих умовах неможливі – не лише політично, а й юридично.