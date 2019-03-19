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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ
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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ

      Клімкін попередив про серйозну газову загрозу з боку Росії

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      Росія спробує розв'язати нову газову війну, – Клімкін
      Росія спробує розв'язати нову газову війну, – Клімкін / Фото з відкритих джерел

      Після завершення дії теперішніх домовленостей про транзит газу територією України Росія спробує загострити ситуацію ще більше. У планах Москви – розв'язати нову газову війну.

      Ймовірність такого розвитку подій дуже велика, і партнери України це розуміють, заявив глава МЗС України Павло Клімкін "Інтерфакс ".

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      Міністр наголошує, що Україна має бути готовою. Так, необхідно збільшувати запаси газу у сховищах.

      Зараз не тільки ми, але і Європа добре розуміємо ймовірність російських провокацій,
      – розповів він.

      Клімкін зазначає, що Україна і ЄС наполягають на основі європейських правил для майбутніх контрактів, натомість "Росія натякає на можливість таємних домовленостей".

      "Це означає, зокрема, що газ необхідно продавати на східному кордоні. Тарифи ж повинні бути розраховані на основі методології, яка закладена в європейських правилах, тоді ми уникаємо будь-яких можливих "договорняків", – заявив міністр.

      При цьому контракти на старих умовах неможливі – не лише політично, а й юридично.

      Що серйозно загрожує ситуації з газом у Росії та Європі?"Північний потік-2". Це друга гілка вже наявного "Північного потоку". Його проект передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю у 55 мільярда кубічних метрів газу в рік. Газопровід будують не тільки для того, щоб поширити свій вплив у Європі, а й щоб обійти транзитні збори України. "Північний потік-2" починається у російському Виборзі, проходить дном Балтійського моря та пролягає між країнами Балтики, Фінляндією, Польщею, Швецією, Данією та нарешті закінчується у німецькому Ґрейсфальді. Загалом – 1230 кілометрів. Вже побудовано приблизно 700 кілометрів.

      Де проходить "Північний потік-2"

      Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Фахівці переконують, що з точки зору прибутковості – це взагалі не вигідний проект. Крім того, існують твердження, що поява "Північного потоку-2" збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. До слова, Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

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      Теги: Новини політики Україна – Росія Новини України Павло Клімкін Газ Новини Росії Північний потік-2
      Джерело: 24 Канал
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