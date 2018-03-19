Климкин призвал ввести санкции против экс-канцлера Германии
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал Еросоюз ввести санкции против экс-канцлера Германии Герхарда Шредера.
Соответствующее заявление Климкин сделал в интервью газете Bild, пишет "Немецкая волна".
Глава украинского МИД отметил, что Шредер занимается продвижением проектов Путина за рубежом.
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Герхард Шредер – важнейший лоббист Путина во всем мире. Поэтому следует проверить, каким образом в этой ситуации может действовать Евросоюз,
– отметил Климкин.
Источник: 24 Канал
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