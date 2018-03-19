Клімкін закликав ввести санкції проти екс-канцлера Німеччини
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав Єросоюз запровадити санкції проти екс-канцлера Німеччини Герхарда Шредера.
Відповідну заяву Клімкін зробив в інтерв’ю газеті Bild, пише "Німецька хвиля".
Очільник українського МЗС наголосив, що Шредер займається просуванням проектів Путіна за кордоном.
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Герхард Шредер – найважливіший лобіст Путіна у всьому світі. Тому слід перевірити, яким чином в цій ситуації може діяти Євросоюз,
– наголосив Клімкін.
Джерело: 24 Канал
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