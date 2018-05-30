Климкин рассказал об одной из тактик России по дестабилизации Украины

Министр иностранных дел Павел Климкин убежден, что политические убийства – это одна из тактик России по дестабилизации Украины.

Об этом он заявил на заседании Совбеза ООН, передает Украинская правда.

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"Есть еще одна вещь, которую я должен просто вспомнить, потому что российская делегация тоже вспомнила ее. Мы только получили трагические известия из Киева. Аркадий Бабченко, российский журналист и хорошо известный оппонент российского режима, был убит рядом с его домом в Киеве", – сказал Климкин.



Климкин подчеркнул, что Бабченко Москва рассматривала как врага.

Он продолжил бороться за демократическую Россию из Украины. И, конечно, Москва всегда рассматривала его как врага,

– сказал Климкин.

Министр добавил, что пока рано говорить кто стоит за убийством. Но есть веские основания подозревать Россию.

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"Наша полиция уже начала расследование. Еще рано говорить, кто стоит за этим, но понимая подобные случаи, мы имеем веские основания говорить, что Россия смеет применять и другие тактики для дестабилизации Украины. Это проведение терактов, диверсий и политических убийств", – заявил Климкин, завершая свое выступление.

Кто такой Аркадий Бабченко? Популярный оппозиционный российский журналист. В феврале 2017 уехал из России из-за преследования. Сначала переехал в Прагу и позже – в Украину. С октября 2017 работал ведущим на телеканале ATR. Ему был 41 год.