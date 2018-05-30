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ВБИВСТВО АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Клімкін розповів про одну із тактик Росії з дестабілізації України

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Павло Клімкін на засіданні Радбезу ООН
Павло Клімкін на засіданні Радбезу ООН / фото із соцмереж

Міністр закордонних справ Павло Клімкін переконаний, що політичні вбивства – це одна з тактик Росії з дестабілізації України.

Про це він заявив на засіданні Радбезу ООН, передає Українська правда.

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"Є ще одна річ, яку я повинен просто згадати, тому що російська делегація теж згадала її. Ми щойно отримали трагічні звістки з Києва. Аркадій Бабченко, російський журналіст і добре відомий опонент російського режиму, був убитий поруч з його будинком в Києві", – сказав Клімкін.

Клімкін підкреслив, що Бабченка Москва розглядала як ворога.

Він продовжив боротися за демократичну Росію з України. І, звісно, Москва завжди розглядала його як ворога,
– сказав Клімкін.

Міністр додав, що поки що рано говорити хто стоїть за вбивством. Але є вагомі підстави підозрювати Росію.

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"Наша поліція вже почала розслідування. Ще рано говорити, хто стоїть за цим, але розуміючи схожі випадки, ми маємо вагомі підстави говорити, що Росія сміє застосовувати також інші тактики для дестабілізації України. Це проведення терактів, диверсій і політичних вбивств", – заявив Клімкін, завершуючи свій виступ.

Хто такий Аркадій Бабченко? Популярний опозиційний російський журналіст. У лютому 2017 року виїхав з Росії через переслідування. Спочатку переїхав в Прагу і пізніше – в Україну. З жовтня 2017 працював ведучим на телеканалі ATR. Йому був 41 рік.

 

 

Теги: Павло Клімкін ООН Новини Росії Новини політики Вбивство Аркадія Бабченка
Джерело: 24 Канал
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