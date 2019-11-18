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      Климкин сказал, что необходимо обновить в украинской армии

      32 Читати новину українською
      Павел Климкин / 24 канал

      Бывший глава МИД Павел Климкин считает, что Украине необходимо в разы увеличить оборонный и безопасный бюджеты. Так как техника, которая осталась после Советского Союза, быстро может стать непригодной.

      Такое мнение в интервью 24 каналу озвучил бывший глава МИД Павел Климкин. Он сказал: "Минимум в 2 раза нам нужно его (бюджет, – 24 канал) увеличить, потому что к некоторым серьезным задачам мы только начинаем подходить. Это начиная от территориальной обороны, до, условно, противовоздушной обороны".

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      Он назвал главные сектора армии, которые нужно срочно развить в Украине.

      "Во-первых, это логистика – как в принципе работает армия, как она обеспечивается. Вот я вам приведу пример, это звучит очень абстрактно, но на складах мы можем обычный штрих-код сделать, чтобы понять, что у нас есть и потом придерживаться? Можем. Могут нам друзья помочь в этом? Могут. Так вот почему мы это не делаем – это вопрос риторический, но таких риторических вопросов у меня очень много", – отметил политик.

      Второе, по его словам, что критически необходимо – это противовоздушная оборона.

      Читайте первую и вторую части интервью с Павлом Клімкіним. Третью часть смотрите 19 ноября в 12:30 на 24 канале. Не пропустите!

      К слову, 14 ноября Верховная Рада окончательно приняла проект закона о Государственном бюджете Украины на 2020 год. Так, расходы на национальную безопасность и оборону предусмотрены в размере 245,8 миллиарда гривен, что на 33,8 миллиарда гривен больше по сравнению с 2019 годом. Из этих денег на оборону будет выделено 136 миллиардов гривен, а бюджет Минобороны в 2020 году составит 116,1 миллиарда гривен.

      бюджет
      Основные цифры Госбюджета на 2020 год

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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины Бюджет 2020 Оружие Война на Донбассе МИД Украины Павел Климкин Вооруженные силы Украины
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