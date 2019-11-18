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      Клімкін сказав, що необхідно оновити в українській армії

      946 Читать новость на русском
      Павло Клімкін / 24 канал

      Колишній очільник МЗС Павло Клімкін вважає, що Україні необхідно в рази збільшити оборонний та безпековий бюджети. Адже техніка, яка залишилась після Радянського Союзу, швидко може стати непридатною.

      Таку думку в інтерв'ю 24 каналу озвучив колишній очільник МЗС Павло Клімкін. Він сказав: "Мінімум в 2 рази нам потрібно його (бюджет, – 24 канал) збільшити, бо до деяких серйозних завдань ми лише починаємо підходити. Це починаючи від територіальної оборони, до, умовно, протиповітряної оборони".

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      Він назвав голов  ні сектора армії, які потрібно терміново розвинути в Україні. 

      "По-перше, це логістика – як в принципі працює армія, як вона забезпечується. От я вам наведу приклад, це звучатиме дуже абстрактно, але на складах ми можемо звичайний штрих-код зробити, щоб зрозуміти, що у нас є і потім дотримуватись? Можемо. Можуть нам друзі допомогти у цьому? Можуть. Так от чому ми це не робимо – це запитання риторичне, але таких риторичних запитань у мене дуже багато", – зазначив політик.

      Друге, за його словами, що критично необхідно – це протиповітряна оборона.

      Читайте першу та другу частини інтерв'ю з Павлом Клімкіним. Третю частину дивіться 19 листопада о 12:30 на 24 каналі. Не пропустіть! 

      До слова, 14 листопада Верховна Рада остаточно ухвалила проєкт закону про Державний бюджет України на 2020 рік. Так, витрати на національну безпеку та оборону передбачено в розмірі 245,8 мільярда гривень, що на 33,8 мільярда гривень більше порівняно з 2019 роком. З цих грошей на оборону буде виділено 136 мільярдів гривень, а бюджет Міноборони в 2020 році складе 116,1 мільярда гривень. 

      бюджет
      Основні цифри Держбюджету на 2020 рік

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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини України Збройні сили України Павло Клімкін МЗС України Війна на Донбасі Зброя Бюджет 2020
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