Клімкін сказав, що необхідно оновити в українській армії

Колишній очільник МЗС Павло Клімкін вважає, що Україні необхідно в рази збільшити оборонний та безпековий бюджети. Адже техніка, яка залишилась після Радянського Союзу, швидко може стати непридатною.

Таку думку в інтерв'ю 24 каналу озвучив колишній очільник МЗС Павло Клімкін. Він сказав: "Мінімум в 2 рази нам потрібно його (бюджет, – 24 канал) збільшити, бо до деяких серйозних завдань ми лише починаємо підходити. Це починаючи від територіальної оборони, до, умовно, протиповітряної оборони".

Цікаво! Українська армія отримає 200 комфортних житлових модулів для передової та полігонів

Він назвав голов ні сектора армії, які потрібно терміново розвинути в Україні.

"По-перше, це логістика – як в принципі працює армія, як вона забезпечується. От я вам наведу приклад, це звучатиме дуже абстрактно, але на складах ми можемо звичайний штрих-код зробити, щоб зрозуміти, що у нас є і потім дотримуватись? Можемо. Можуть нам друзі допомогти у цьому? Можуть. Так от чому ми це не робимо – це запитання риторичне, але таких риторичних запитань у мене дуже багато", – зазначив політик.

Друге, за його словами, що критично необхідно – це протиповітряна оборона.

Читайте першу та другу частини інтерв'ю з Павлом Клімкіним. Третю частину дивіться 19 листопада о 12:30 на 24 каналі. Не пропустіть!

До слова, 14 листопада Верховна Рада остаточно ухвалила проєкт закону про Державний бюджет України на 2020 рік. Так, витрати на національну безпеку та оборону передбачено в розмірі 245,8 мільярда гривень, що на 33,8 мільярда гривень більше порівняно з 2019 роком. З цих грошей на оборону буде виділено 136 мільярдів гривень, а бюджет Міноборони в 2020 році складе 116,1 мільярда гривень.



Основні цифри Держбюджету на 2020 рік