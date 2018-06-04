Климкин упомянул об "убийстве" Бабченко, комментируя приговор Сущенко

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, комментируя приговор украинскому журналисту Роману Сущенко, предостерег украинцев от поездок на ЧМ-2018 в России.

4 июня суд в России приговорил украинского журналиста Романа Сущенко к 12 годам колонии строгого режима по обвинениям в шпионаже.

Читайте также: Трудно представить, что будет дальше, где окажется отец, – дочь Сущенко

Комментируя новость о приговоре Сущенко глава украинского МИД Павел Климкин упомянул об спецоперации с "убийством" в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

Кто-то журналистов спасает, а кто-то – сажает. Хотя, от РФ никто другого и не ожидал. Будем всеми силами бороться за Романа и дальше,

– заверил Климкин.

Он также обратился к украинцам, которые планируют ехать в Россию на Чемпионат мира по футболу.

Хтось журналістів рятує, а хтось - саджає. Хоча, від РФ ніхто іншого і не очікував. Будемо всіма силами боротися за Романа і далі. Ще раз закликаю всіх, хто збирається до Росії на чемпіонат світу з футболу, бути свідомими ризиків та загроз, і не допустити лиха.Романе, тримайтеся! — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 4 червня 2018 р.

Президент Украины Петр Порошенко, комментируя приговор Сущенко, заявил, что такими действиями Кремль демонстрирует свой "панический страх".