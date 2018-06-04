Климкин упомянул об "убийстве" Бабченко, комментируя приговор Сущенко
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, комментируя приговор украинскому журналисту Роману Сущенко, предостерег украинцев от поездок на ЧМ-2018 в России.
4 июня суд в России приговорил украинского журналиста Романа Сущенко к 12 годам колонии строгого режима по обвинениям в шпионаже.
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Комментируя новость о приговоре Сущенко глава украинского МИД Павел Климкин упомянул об спецоперации с "убийством" в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.
Кто-то журналистов спасает, а кто-то – сажает. Хотя, от РФ никто другого и не ожидал. Будем всеми силами бороться за Романа и дальше,
– заверил Климкин.
Он также обратился к украинцам, которые планируют ехать в Россию на Чемпионат мира по футболу.
Президент Украины Петр Порошенко, комментируя приговор Сущенко, заявил, что такими действиями Кремль демонстрирует свой "панический страх".