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ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ РОМАН СУЩЕНКО

Клімкін згадав про "вбивство" Бабченка, коментуючи вирок Сущенку

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Павло Клімкін
Павло Клімкін / 24 Канал

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін, коментуючи вирок українському журналістові Роману Сущенку, застеріг українців від поїздок на ЧС-2018 у Росії.

4 червня суд у Росії засудив українського журналіста Романа Сущенка до 12 років колонії суворого режиму за звинуваченнями у шпигунстві.

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Коментуючи новину про вирок Сущенку глава українського МЗС Павло Клімкін згадав про спецоперацію із "вбивством" у Києві російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка.

Хтось журналістів рятує, а хтось – саджає. Хоча, від РФ ніхто іншого і не очікував. Будемо всіма силами боротися за Романа і далі,
– запевнив Клімкін.

Він також звернувся до українців, які планують їхати до Росії на Чемпіонат світу з футболу.

Президент України Петро Порошенко, коментуючи вирок Сущенку, заявив, що такими діями Кремль демонструє свій "панічний страх".

Теги: Новини України Новини політики Українці в полоні РФ Чемпіонат світу з футболу - 2018 заручники Роман Сущенко Павло Клімкін
Джерело: 24 Канал
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