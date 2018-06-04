Клімкін згадав про "вбивство" Бабченка, коментуючи вирок Сущенку
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін, коментуючи вирок українському журналістові Роману Сущенку, застеріг українців від поїздок на ЧС-2018 у Росії.
4 червня суд у Росії засудив українського журналіста Романа Сущенка до 12 років колонії суворого режиму за звинуваченнями у шпигунстві.
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Коментуючи новину про вирок Сущенку глава українського МЗС Павло Клімкін згадав про спецоперацію із "вбивством" у Києві російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка.
Хтось журналістів рятує, а хтось – саджає. Хоча, від РФ ніхто іншого і не очікував. Будемо всіма силами боротися за Романа і далі,
– запевнив Клімкін.
Він також звернувся до українців, які планують їхати до Росії на Чемпіонат світу з футболу.
Президент України Петро Порошенко, коментуючи вирок Сущенку, заявив, що такими діями Кремль демонструє свій "панічний страх".