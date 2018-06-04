Клімкін згадав про "вбивство" Бабченка, коментуючи вирок Сущенку

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін, коментуючи вирок українському журналістові Роману Сущенку, застеріг українців від поїздок на ЧС-2018 у Росії.

4 червня суд у Росії засудив українського журналіста Романа Сущенка до 12 років колонії суворого режиму за звинуваченнями у шпигунстві.

Читайте також: Важко уявити, що буде далі, де опиниться батько, – донька Сущенка

Коментуючи новину про вирок Сущенку глава українського МЗС Павло Клімкін згадав про спецоперацію із "вбивством" у Києві російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка.

Хтось журналістів рятує, а хтось – саджає. Хоча, від РФ ніхто іншого і не очікував. Будемо всіма силами боротися за Романа і далі,

– запевнив Клімкін.

Він також звернувся до українців, які планують їхати до Росії на Чемпіонат світу з футболу.

Хтось журналістів рятує, а хтось - саджає. Хоча, від РФ ніхто іншого і не очікував. Будемо всіма силами боротися за Романа і далі. Ще раз закликаю всіх, хто збирається до Росії на чемпіонат світу з футболу, бути свідомими ризиків та загроз, і не допустити лиха.Романе, тримайтеся! — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 4 червня 2018 р.

Президент України Петро Порошенко, коментуючи вирок Сущенку, заявив, що такими діями Кремль демонструє свій "панічний страх".