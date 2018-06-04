Важко уявити, що буде далі, де опиниться батько, – донька Сущенка

Про бранців Кремля, Надію Савченко, та поліграф – у програмі "Pro новини" розповіли донька полоненого Романа Сущенка Юлія Сущенко, та засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега.

Про вирок Сущенку

Юлія Сущенко: З одного боку вирок був очікуваний, ми не будували якихось ілюзій стосовно того, що виправдають батька. Все було очевидно, адже весь судовий процес тривав понад півтора року. Але з іншого боку, надія помирає останньою, ми сподівались, що відбудеться якесь чудо.

Потрібно продовжувати активно висвітлювати тему визволення батька, адже це надзвичайно важливо для будь-якого політв’язня. Важко уявити, що буде далі, де опиниться батько, тому потрібно робити все можливе, щоб про нього не забули.

Як працює поліграф

Віталій Денега: Для того, щоб поліграфолог зрозумів, що людина бреше, її садять на крісло, і кажуть, щоб вона відповіла неправильно на запитання. Тоді у поліграфі дуже помітна реакція справжніх та несправжніх відповідей. Вона дуже схожа на кардіограму. У ній є 8 різних показників: пітливість долонь, дихання, сіпання пальців та інші. Є питання важливі, а є ті, які ставляться для фону. Людина сидить у тихій шумоізоляційній кімнаті, аби ніякі подразники не викликали у неї реакцію. Вона знає питання, які будуть ставити наперед. Процедура триває близько трьох годин, для того, щоб дати відповідь на 3 основні питання.

Фонд може людину не взяти на роботу, якщо вона не пройшла поліграф і такі випадки уже були. Якщо, до прикладу, поліграф відповість – "не було", то є можливість, що людина якось поліграф обдурила, хоча, це дуже важко. Потрібно бути поліграфологом, щоб помітити всі нюанси. Якщо ж відповість – "було", то це 99,9% вірогідна інформація.

Про Савченко

Віталій Денега: Я з самого початку говорив, що від Савченко нічого хорошого не варто чекати. Такі висновки зробив після того як почув відгуки людей, які з нею служили.Вони розповідали про певні її вчинки і стало зрозуміло, що з нею буде щось дуже невпорядку. Що саме трапиться, було важко передбачити. Багато військовий, коли вона була в полоні РФ, дуже сильно дивувалися, що саме цю людину ми зробили героєм.

І в той момент я мовчав, бо була вірогідність, що вона не вийде з полону. Для чого розбивати ілюзію. В нашій війні багато міфів. Але, коли її випустили і президент полетів її зустрічати, одразу дав орден героя і тоді мене зірвало, я не міг мовчати. Я про це написав і у мене полетіло дуже багато народного гніву від людей, які кричали, що Савченко стане президентом.