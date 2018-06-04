Трудно представить, что будет дальше, где окажется отец, – дочь Сущенко

О пленниках Кремля, Надежде Савченко и полиграфе – в программе "Pro новости" рассказали дочь плененного Романа Сущенко Юлия Сущенко, и основатель фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега.

О приговоре Сущенко

Юлия Сущенко: С одной стороны приговор был ожидаемым, мы не строили каких-то иллюзий относительно того, что отца оправдают. Все было очевидно, так как весь судебный процесс длился больше полутора лет. Но с другой стороны, надежда умирает последней, мы надеялись, что произойдет какое-то чудо.

Нужно продолжать активно освещать тему освобождения отца, потому что это чрезвычайно важно для любого политзаключенного. Трудно представить, что будет дальше, где окажется отец, поэтому нужно делать все возможное, чтобы о нем не забыли.

Как работает полиграф

Виталий Денега: Для того, чтобы полиграфолог понял, что человек лжет, его сажают на кресло и говорят, чтобы он ответил неправильно на вопрос. Тогда в полиграфе очень заметна реакция настоящих и ненастоящих ответов. Она очень похожа на кардиограмму. В ней есть 8 разных показателей: потливость ладоней, дыхание, подергивание пальцев и другие. Есть вопросы важные, а есть те, которые ставятся для фона. Человек сидит в тихой шумоизоляционной комнате, чтобы никакие раздражители не вызывали у него реакцию. Он знает вопросы, которые будут задавать, наперед. Процедура длится около трех часов, для того, чтобы дать ответ на 3 основных вопроса.

Фонд может человека не взять на работу, если он не прошел полиграф, и такие случаи уже были. Если, к примеру, полиграф ответит – "не было", то есть возможность, что человек как-то полиграф обманул, хотя, это очень трудно. Нужно быть полиграфологом, чтобы заметить все нюансы. Если же ответит – "было", то это 99,9% достоверная информация.

О Савченко

Виталий Денега: Я с самого начала говорил, что от Савченко ничего хорошего не стоит ждать. Такие выводы сделал после того, как услышал отзывы людей, которые с ней служили.Они рассказывали о некоторых ее поступках, и стало понятно, что с ней будет что-то очень не в порядке. Что именно случится, было трудно предсказать. Многие военные, когда она была в плену РФ, очень сильно удивлялись, что именно этого человека мы сделали героем.

И в тот момент я молчал, потому что была вероятность, что она не выйдет из плена. Для чего разбивать иллюзию. В нашей войне много мифов. Но, когда ее выпустили и президент полетел ее встречать, сразу дал орден героя, тогда меня сорвало, я не мог молчать. Я об этом написал, и в меня полетело очень много народного гнева от людей, которые кричали, что Савченко станет президентом.