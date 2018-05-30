Климкин в ООН прокомментировал покушение на Бабченко

Политические убийства – одна из главных тактик, которые Россия использует для дестабилизации ситуации в Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин на заседании Совбеза ООН.

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Он подчеркнул, что в Украину Аркадий Бабченко был вынужден переехать из России из-за нападения и угроз. И официальная Москва всегда рассматривала журналиста как врага.

Слишком рано говорить, кто за этим стоит, однако понимание аналогичных случаев заставляет нас думать о том, что Россия использует и другие виды тактики для дестабилизации Украины, в частности, проводит терракты, подрывную деятельность и политические убийства,

– сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин на заседании Совбеза ООН.

Тем временем, представитель России в Совбезе цинично отреагировал на убийство Бабченка. Василий Небензя, не называя имен, заявил, что в Киеве убивают оппозиционных журналистов. Однако, к кому оппозиционных – не уточнил.